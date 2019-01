In Romagna risboccia l'amore tra Giulia Provvedi e il suo Pierluigi: "Ci amiamo più di prima"

Dopo le tensioni del Grande Fratello Vip (rumors di un tradimento rivelatosi poi infondato), Giulia Provvedi è riapparsa in discoteca assieme al fidanzato, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. La coppia, che ha ritrovato grande serenità dopo la partecipazione di Giulia al reality, ha trascorso un fine settimana a Milano Marittima dove, come tradizione impone, è stata avvistata nel prive del Pineta.

Ospiti del titolare Marco Amadori, la "gemellina bionda" delle Provvedi e il compagno Pierluigi si sono scambiati per tutta la serata coccole ed affettuosità, confermando in pieno le voci di una ritrovata complicità, in barba alle insinuazioni che li dipingevano come una coppia ormai in crisi.

"La verità - spiega Giulia - è che io e Pierluigi ci amiamo più di prima. Abbiamo dovuto affrontare qualche situazione imprevista ma, alla fine, tutte quelle chiacchiere si sono rivelate solo una bufala patetica. Sapevo che la partecipazione al Grande Fratello Vip mi avrebbe catapultata sulla graticola del gossip, ma quando un rapporto è solido e reale non c'è rumors che possa scalfirlo".

Non è la prima volta che Giulia Provvedi frequenta la riviera romagnola e, in particolare, la discoteca Pineta: "Questo locale è pazzesco - conclude - perché ha una tradizione importante ed una capacità di rinnovarsi quasi magica. Il Pineta mi piace perché qui nascono gli amori, non i tradimenti…".