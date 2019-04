Gli incassi delle farmacie donati alla Pubblica assistenza

E' stata presentata lunedì nella sede della Pubblica Assistenza Città di Lugo l’iniziativa di solidarietà delle farmacie comunali di Lugo con gli incassi di dicembre 2018. Per l’occasione sono intervenuti l’assessore al Volontariato del Comune di Lugo Pasquale Montalti, il presidente di Sfera Srl Roberto Rava e il presidente della Pubblica Assistenza Città di Lugo Gianni Lizza.

L’1% degli incassi a banco effettuati per tutto il mese di dicembre 2018 nelle tre farmacie comunali di Lugo, infatti, verrà devoluto all’Associazione “Pubblica Assistenza – Città di Lugo”. “È sempre un piacere conoscere da vicino le realtà che quotidianamente operano sul territorio per i cittadini che ne hanno bisogno, come la Pubblica Assistenza di Lugo – ha dichiarato Roberto Rava -. Anche quest’anno i lughesi hanno partecipato in maniera positiva all’iniziativa di solidarietà che ha coinvolto le farmacie comunali. Grazie a loro sono stati donati 2.400 euro”. “La Pubblica Assistenza si occupa da anni di stare vicino alle persone che hanno bisogno – ha aggiunto Gianni Lizza -. Ringraziamo Sfera srl e l’Amministrazione comunale per averci dato la possibilità di portare avanti i nostri progetti”.

“Quest’anno per l’iniziativa di solidarietà delle nostre farmacie comunali abbiamo pensato, in accordo con Sfera Srl, alla Pubblica Assistenza Città di Lugo – ha spiegato l'assessore Pasquale Montalti - I contributi raccolti a dicembre aiuteranno questa importantissima realtà a portare avanti nuovi progetti. Non dimentichiamo che la Pubblica Assistenza è un fiore all’occhiello per il territorio di Lugo, che assicura ai cittadini che ne hanno bisogno numerosi e preziosi servizi”.