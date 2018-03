Gli alunni del corso d'italiano alla scoperta dei monumenti cittadini

Mercoledì 7 marzo, nell’ambito dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri organizzati a Bagnacavallo, si svolgerà una lezione speciale dedicata alla visita guidata al centro culturale Le Cappuccine. A partire dalle 19, gli alunni dei corsi avranno la possibilità di visitare la Biblioteca Taroni e il Museo Civico delle Cappuccine con il Gabinetto delle Stampe. L’iniziativa è organizzata per i cittadini provenienti da altre nazioni che frequentano regolarmente i quattro gruppi-classe attivati quest’anno presso la sede della scuola secondaria di Bagnacavallo, suddivisi per livelli di conoscenze e competenze linguistiche.

"La visita – spiegano i docenti dei corsi – si svolge nell’ambito del calendario di lezioni speciali finalizzate a far conoscere agli studenti i luoghi più significativi dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico e i simboli identitari della città che attualmente li ospita, accanto ai servizi di maggior interesse e con finalità inclusive". I corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri, organizzati a Bagnacavallo da associazione Coordinamento per la Pace Bagnacavallo e Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna in collaborazione con Comune, Biblioteca Taroni, associazione interculturale Jam Salam e Istituto Comprensivo Berti, vedono la partecipazione di oltre sessanta allievi e allieve. Gli studenti sono suddivisi in quattro gruppi-classe formati sulla base dei diversi livelli di conoscenza della lingua. Le lezioni si tengono il lunedì e mercoledì con inizio alle 19.15. Da dicembre durante le lezioni funziona un servizio di baby sitting gratuito per consentire alle mamme in particolare di frequentare le lezioni portando con sé i bimbi piccoli.