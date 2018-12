Gli alunni scrivono lettere a Babbo Natale e le consegnano alla "postina natalizia"

Anche quest’anno torna la “Posta di Babbo Natale”, la tradizionale iniziativa di Poste Italiane, un appuntamento molto atteso dai più piccoli per esprimere desideri, speranze e richiedere doni in vista della festività più amata. Fra le iniziative natalizie, Poste Italiane ha organizzato un evento con circa 20 alunni della classe II B della scuola primaria Pascoli di Ravenna. Durante l’incontro i bambini, oltre a intonare una canzone natalizia, hanno letto le loro letterine e le hanno consegnate a una “Postina di Babbo Natale”, giunta al civico 12 di Via Scuole Pubbliche a bordo di una “renna elettrica” (il free duck), per l’invio allo speciale destinatario.

Per la raccolta delle letterine Poste Italiane ha dedicato ai più piccoli di Ravenna anche una speciale cassetta allestita presso l’ufficio postale di Piazza Garibaldi, riconoscibile grazie alla decorazione con l’immagine di Babbo Natale. Tutte le letterine impostate nelle cassette o presso i 66 uffici postali del ravennate verranno raccolte dai “Postini di Babbo Natale” che le indirizzeranno al Polo Nord, da dove l’amato vecchietto giramondo provvederà a inviare a tutti una risposta personalizzata. La risposta di Babbo Natale può essere richiesta anche online compilando con i dati del bambino e quelli di uno dei genitori la scheda sul sito di Poste Italiana dal quale è possibile inoltre scaricare uno speciale foglio natalizio sul quale scrivere la letterina. Ogni anno Poste Italiane riceve e smista migliaia di letterine che i bambini inviano a Babbo Natale con i più svariati indirizzi di fantasia, assicurando loro una risposta personalizzata.