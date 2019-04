Gli alunni vincono il concorso e inaugurano una nuova 'aula creativa'

E' stata inaugurata venerdì la nuova aula creativa assegnata all’Istituto Comprensivo Europa di Faenza (scuola primaria Don Milani) grazie al premio "Giotto La matita delle idee”, il concorso nazionale promosso da Fila (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) e rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie.

Entusiasmo e stupore hanno acceso i volti dei piccoli alunni che, dopo il taglio del nastro, hanno potuto ammirare per la prima volta la nuova aula creativa, uno spazio ricavato all’interno della scuola ma completamente rinnovato. Grazie all’intervento di specialisti del settore che hanno raccolto le esigenze di chi la scuola la vive ogni giorno, ha infatti preso forma un’aula speciale in cui sperimentare in piena libertà la creatività. Al centro dell’aula spiccano alcune colonne attorno alle quali è stato posizionato un tavolo da lavoro circolare, una scelta che ha permesso di “ammorbidire” l’impatto visivo dello spazio stesso caratterizzato da elementi irregolari trapezoidali. Al suo interno un mobile attrezzato con vasche e ripiani per avere tanto materiale creativo a portata di mano. Tutto il resto della fornitura, un’intera gamma di strumenti per colorare, disegnare e modellare in tutta sicurezza, trova invece posto negli speciali mobili contenitori posizionati lungo le pareti. Le opere dei ragazzi sono fissate con un sistema di calamite sullo speciale pannello in lamiera pensato per dare sempre ampia visibilità ai lavori realizzati durante l’anno. Colori e grafica caratterizzano lo studio degli arredi e del pavimento, il tutto progettato ad hoc per armonizzare al meglio lo spazio.

Un’aula speciale del valore di 25mila euro che i giovani faentini sono riusciti ad aggiudicarsi grazie a un elaborato che è spiccato sugli oltre 700 giunti da tutta Italia e sviluppati a partire dal tema proposto, "Scuola in Gioco", ovvero imparare giocando, uno spunto per far riflettere sull’importanza dell’elemento ludico-esperienziale nel percorso formativo dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Da qui la coloratissima tavola-gioco dell’Istituto Comprensivo Europa su cui i ragazzi hanno rappresentato il loro mondo ideale, caratterizzato dal rispetto dei più fondamentali diritti umani. Un lavoro ricco di significato, ma anche di creatività e senso di condivisione, quella che nasce dal lavoro di squadra che coinvolge l’Istituto nel suo insieme, uno degli obiettivi prefissati dal premio.

A sottolineare l’importanza del concorso, le parole della Dirigente Scolastica Raffaella Valgimigli: “Siamo felici di poter inaugurare, grazie al premio del concorso, il nuovo laboratorio artistico che rende la nostra scuola ancora più completa e attrezzata. La nuova aula si inserisce perfettamente in un contesto che attraverso la bellezza e la forma degli elementi architettonici e di arredo, si propone di sviluppare un senso di armonia che speriamo possa influenzare positivamente lo stare bene a scuola, le relazioni umane e la motivazione ad apprendere".