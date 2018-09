Gli anziani della casa di riposo al Circolo nautico per una gita in barca

Martedì un gruppo di anziani della Casa Residenza Sassoli di Lugo è stato ospite – assieme a operatori, familiari e volontari – del Circolo Nautico di Marina Romea per il pranzo e un pomeriggio in allegria all'aria aperta. Quest’anno, poi, la tradizionale gita al mare degli ospiti della Sassoli è stata anche l’occasione per una gita in barca che ha emozionato e divertito gli anziani. L'Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha ringraziato il Circolo Nautico per l'accoglienza.