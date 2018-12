Gli auguri di Natale del sindaco a Carabinieri e Guardia di finanza

Martedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha fatto visita al Comando Compagnia dei Carabinieri di Lugo e alla Tenenza della Guardia di finanza per portare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, gli auguri di buone feste al personale impegnato quotidianamente nel presidio della città.

“Ogni giorno il lavoro delle Forze dell’ordine contribuisce a rendere il nostro un territorio sicuro in cui vivere - ha dichiarato Ranalli -. In questi anni abbiamo costruito un clima di collaborazione e dialogo che ha permesso a tutte le istituzioni di fare la propria parte attivamente, nel concorrere alla sicurezza pubblica. Non solo: numerose iniziative sono state organizzate per aumentare la consapevolezza dei cittadini e rendere così possibile una maggiore prevenzione. Auguro a tutte le donne e gli uomini impegnati nella difesa della nostra sicurezza i più sinceri auguri di buone feste: la città di Lugo vi è vicina e riconoscente per il vostro operato”.