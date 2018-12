Gli auguri di Natale del sindaco a Polizia di stato, stradale e municipale

Dopo Carabinieri e Guardia di finanza, continuano le visite del sindaco di Lugo Davide Ranalli presso le sedi delle forze dell’ordine, per portare a nome dell’Amministrazione comunale un augurio per le festività. Mercoledì il primo cittadino si è recato presso il Commissariato di Polizia di Stato, il distaccamento della Polizia stradale e il presidio di Polizia locale. “Queste visite simboleggiano quanto l’Amministrazione comunale sia vicina alle donne e agli uomini che quotidianamente sono impegnati nel presidio della città - ha sottolineato il sindaco Ranalli -. È per me un grande onore potere esprimere tutta la riconoscenza e la gratitudine che la nostra città nutre nei confronti delle forze dell’ordine”.