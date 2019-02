Gli eventi collaterali di Sanremo premiano due giovani studentesse romagnole

Sabato a Sanremo, in un evento collaterale al concorso della Musica italiana 2019, organizzato dalla Moonlight Event, Avrecords Didital Production e Like Event, sono state premiate al secondo posto e a pari merito la ravennate Samantha Tchameni e la modiglianese Matilde Zanelli, entrambe studentesse del Liceo Musicale di Forli. Le due romagnole oltre al trofeo vincono l’arrangiamento di una base nello studio di registrazione Avrecords DigitaProduction di Milano; e un'intervista in diretta in una radio a Milano ed un video clip.