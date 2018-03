Gli ex studenti ricordano la docente scomparsa: "Ci ha insegnato a dipingere e tanto di più"

Gli ex-allievi del Liceo Artistico, molti dei quali protagonisti dei personaggi in bici di via 4 novembre a Ravenna, ricordano la professoressa 61enne Pieranna Manara scomparsa venerdì con grande affetto. “Non ci ha insegnato solo a dipingere, ma tanto di più. Pieranna era una cara amica, molto riservata, ma sempre partecipe in tutte le occasioni con la sua sensibilità. Solo poco tempo fa, con la consueta voglia di fare, ha contattato il Dis-Ordine per partecipare al progetto per il giardino di fronte al carcere di Ravenna". I funerali della docente si terranno sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa del cimitero di Alfonsine.