Gli ex studenti si ritrovano dopo 40 anni per una cena di classe

Una serata che rimarrà per sempre nei loro cuori. In occasione del raggiungimento dei 50 anni, un gruppo di ex studenti - ex alunni della 5D della scuola elementare Morelli di Ravenna - ha deciso di organizzare una rimpatriata di classe. "L'incontro ha permesso di rivederci dopo quasi 40 anni - spiega uno degli ex studenti, Angelo di Paolo, oggi Vigile del fuoco a Ravenna - e di rivivere con allegria i ricordi degl’anni passati".