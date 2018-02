Gli imprenditori turistici di Confcommercio Cervia alla mostra di Forlì sul '500

Mercoledì Confcommercio Cervia organizza una visita promozionale alla grande mostra “L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” allestita ai Musei San Domenico di Forlì dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

“Saremo in 100 tra nostri associati e rappresentanti di Comuni e realtà della Romagna – dichiara il presidente Confcommercio Cervia Piero Boni- a testimonianza che la cultura è ormai parte integrante della nostra offerta turistica e che la collaborazione con la Fondazione di Forlì è strategica per il turismo non solo di Cervia ma dell’intera Destinazione Romagna. Da evidenziare, poi, la novità della mostra 2018: il coinvolgimento di oltre 20 Comuni romagnoli in cui sono presenti prestigiosi siti artistici e culturali del Cinquecento”. La mostra esce, dunque, dalle sale dei Musei San Domenico e prosegue nelle città d’arte e nei borghi della Romagna dando vita un inedita “mostra diffusa” sul territorio di grande appeal turistico”. Boni prosegue “Abbiamo ideato pacchetti di soggiorno che abbinano alla mostra diversi itinerari in località dell’entroterra romagnolo e siamo attivi sui social media con account dedicati su Twitter e Instagram (@CerviaArtH e @cerviaarth) grazie alla collaborazione con Laura Vestrucci, giornalista e social media manager, per raggiungere il maggior numero possibile di turisti interessati al nostro patrimonio artistico. E’ un mercato dalle grandi potenzialità”.

Il folto gruppo di operatori in visita al San Domenico sarà guidato dal direttore generale della mostra Gianfranco Brunelli, che nell’introduzione presenterà il progetto delle esposizioni forlivesi e la sua rilevanza sul versante turistico.