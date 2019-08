"Gli incidenti non sono una fatalità": la classifica delle infrazioni stradali più frequenti

L'Osservatorio regionale alla sicurezza stradale ha fotografato la situazione relativa all’area di Ravenna, per quanto riguarda le violazioni del codice della strada. I residenti, fascia di età over 14, al 31 dicembre 2018 erano 341.946, di cui 270.682 titolare di patenti attive (A, B, C, e D), pari al 79,16%, in crescita rispetto alla media regionale che è pari al 77,89%. Nel 2017 i residenti fascia di età over 14 erano 345.772, nel 2018 sono calati dello 1,11%; le patenti attive erano 270.414, nel 2018 sono cresciute dello 0,10%; le infrazioni erano 25.007 e nel 2018 sono calate del 8,06%%; conseguentemente sono calati i punti decurtati, passati da 89.968 a 73.404 nel 2018.

"I dati analizzati attestano che è il comportamento umano errato sulla strada la causa principale dell’incidentalità - sottolinea l'osservatorio - L’incidentalità, oltre l’80%, viene universalmente imputata alla distrazione, causa principale o concausa con l’eccesso di velocità. Un esempio significativo è che a oltre trent'anni dalla approvazione della legge, ci dimentichiamo ancora di allacciare le cinture di sicurezza e cosa ancor più grave non tutti utilizzano il dispositivo di ritenuta per trasportare i bambini, il cosiddetto seggiolino. L’incidentalità non è una fatalità, ma una conseguenza dell’agire umano. La “vision zero” dipende da ciascuno di noi, perché l’incidente non è quasi mai una fatalità, ma una conseguenza di un comportamento umano non corretto e non rispettoso delle norme del Codice della Strada".

Analisi delle principali infrazioni

Superamento limiti di velocità - Un dato purtroppo significativo riguarda il superamento dei limiti di velocità, che si conferma l’infrazione principe. Nel 2018 11.751 infrazioni e 35.711 punti in meno solo per le patenti B. Questa infrazione è la concausa, assieme alla distrazione, dell’81% dell’incidentalità stradale (fonte Commissione parlamentare trasporti).

Passaggio con semaforo rosso e violazione della segnaletica stradale, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata - E’ la seconda infrazione più frequente con 2.125 infrazioni e 10.496 punti in meno per quanto riguarda le patenti B.

Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o trasportato minorenne, mancato uso dei seggiolini per bambini o alterare il corretto uso delle cinture - Un dato sorprendente riguarda il mancato allacciamento delle delle cinture anteriori o posteriori o mancato uso dei sistemi di ritenuta dei bambini (seggiolini) che risulta la terza infrazione più sanzionata: 1.236 con 6.360 punti in meno sulle patenti B.

Uso cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida o mancato utilizzo delle lenti se prescritte - Risulta la quarta infrazione, prevede una sanzione, a parere dell'osservatorio, troppo morbida, perché solamente in caso di recidiva si procede alla sospensione della patente. 980 le infrazioni e 4.965 i punti decurtati dalle patenti B.

Sosta nelle corsie riservate agli autobus, sosta e fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito, sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi - Le infrazioni sono un numero limitato, ma è da considerare il numero limitato di area sosta riservata a persone invalide. Le infrazioni sono 826 e 1666 i punti in meno per quanto riguarda le patenti B. Il dato è significativo di un comportamento irrispettoso e di mancanza di educazione civica verso coloro che sono i più deboli fra gli utenti della strada.