Gli operai della Marcegaglia raccolgono fondi per l'ospedale donando ore di lavoro

La maggioranza della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna ha organizzato una raccolta fondi da devolvere direttamente all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. "Un'ora di lavoro spesa per chi in questi giorni si sta spendendo con tutti i mezzi che ha per la salute di tutti - spiegano i sindacalisti - Riteniamo che in questo momento sia doveroso, per chi può, sostenere il nostro ospedale e chi sta lavorando per assistere tutte le persone contagiate e comunque bisognose. Donare un'ora di lavoro non ti cambia la vita, ma un respiratore in più può salvare la vita di qualcuno. Sulla cifra che verrà raccolta al momento non ci sono numeri certi, ma dato l’elevato numero di dipendenti non sarà di poco conto. In questi tempi oscuri però, e ancora una volta, sono anche loro, gli operai della Marcegaglia, a mostrare una fortissima solidarietà".

