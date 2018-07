Gli sbandieratori del Rione de Brozzi ancora sul podio a Ferrara

La stagione sportiva del Rione de Brozzi raccoglie un altro trofeo prestigioso al Campionato Nazionale Tenzone Argentea svoltosi domenica 22 luglio a Ferrara. Con la vittoria del singolista giallo verde Matteo Ricci Lucchi del Rione de Brozzi ad Ascoli l’8 luglio scorso, in occasione del debutto come associazione indipendente presso la Federazione Sbandieratori, ha guadagnato la partecipazione di diritto al campionato di categoria superiore. E così tutto il Rione ha messo in campo le energie necessarie e i migliori atleti, preparatori e supporter, per poter ben figurare anche in questa sfida ben più qualificante.

Soli 15 giorni per preparare e rifinire l’esercizio e domenica pomeriggio la Piazzetta Municipale Estense ha visto l’esecuzione impeccabile dell’atleta lughese Matteo Ricci Lucchi e del suo fidato passabandiera Michele Minghetti, coadiuvati da Luca Menghi, che ha scalato la classifica conquistato un secondo posto con un punteggio di gran lunga superiore a quanto fino ad ora mai raggiunto in un Campionato nazionale. Questo trofeo si aggiunte e corona una stagione che per i colori giallo verdi è iniziata con la Vittoria del Palio Sbandieratori, singolo e Grande Squadra, Brano Chiarine Soave Creatura, del palio della Caveja aggiudicandosi così la Contesa Estense per la settima volta svoltasi a maggio, con i due titoli nazionali nel Singolo e Grande Squadra ai nazionali Tenzone Bronzea di Ascoli ed ora un secondo posto sul podio della Tenzone Argentea.

Ma il Rione De Brozzi non si ferma: è partita già la macchina organizzatrice per la annuale festa del Rione che come di consueto si terrà nel Corso Mazzini l'8-9 e 10 settembre e che vedrà festeggiati i successi conseguiti e riaprire la Taverna del Gallo, oltre a spettacoli e attrazioni per tutti.