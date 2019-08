Gli sbandieratori e i musici faentini volano in California

Nuova trasferta oltre oceano per gli sbandieratori e musici del Palio del Niballo di Faenza, che dal 18 al 27 agosto prossimi saranno a San José, in California. San José, che si trova a soli 50 chilometri da San Francisco, è il centro economico, politico e culturale della Silicon Valley ed è la terza città più popolosa della California, con oltre un milione di abitanti. I faentini parteciperanno alla 39esima “Italian Family Festa”, che si svolgerà il 25 e 26 agosto all’History Park di San Josè, dove si esibiranno entrambi i giorni con due spettacoli, uno alla mattina e uno al pomeriggio. Ancora una volta un’occasione per far conoscere l’arte della bandiera in una città che non ha mai ammirato spettacoli di questo tipo.

Il gruppo, guidato Ivan Samorì, è formato da ventidue persone ed è composto da 7 sbandieratori, 4 tamburi, 4 chiarine, 6 figuranti e un accompagnatore. Diciotto sono i faentini, in rappresentanza dei Rioni Nero, Rosso, Verde, Borgo Durbecco e del Gruppo Municipale, mentre gli altri quattro componenti la delegazione sono un atleta del Rione Madonna delle Stuoie di Lugo, uno della Contrada del Ghetto di Lugo e due di Forlimpopoli. Durante la permanenza a San José il gruppo, ospite degli organizzatori dell’evento, avrà anche occasione di effettuare alcune visite guidate alla Stanford University, alla Missione di Santa Clara, alle sedi di Apple, Facebook, Google e Tesla, alle città di San Francisco, con visita a China Town, al Golden Gate Bridge e al famoso carcere di Alcatraz, e Santa Cruz.

Mercoledì 21 agosto è inoltre programmata una partita di calcio a cinque contro la squadra locale nello splendido impianto della Silvercreek Arena, solitamente adibito alle partite di hockey su rotelle. La trasferta del gruppo faentino negli Usa nasce dai contatti, avviati già da alcuni anni, fra la signora Delia Schizzano, organizzatrice dell’“Italian Family Festa”, e Ivan Samorì, coordinatore del gruppo degli sbandieratori.