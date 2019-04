Gli sbandieratori si allenano per il Palio del Niballo: sosta vietata nei parcheggi

Nei rioni faentini fervono i preparativi per le manifestazioni del Niballo - Palio di Faenza 2019. Gli sbandieratori, in particolare, si stanno già da tempo allenando per le gare delle bandiere che precedono la Bigorda d'Oro e il Palio del Niballo.

Per consentire agli sbandieratori faentini di prepararsi al meglio per questi appuntamenti, per oltre due mesi alcune aree all'interno di parcheggi periferici della città sono state riservate ai loro allenamenti. Dal 1 aprile e fino al 20 giugno, nelle ore serali dalle 19.00 alle 24.00, nei parcheggi appositamente individuati è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli. I divieti riguardano gran parte del parcheggio di via Pana 104, il parcheggio dell'ex stabilimento Omsa in via Bisaura (un'area di circa 70 metri quadrati a partire dall'ingresso del parcheggio), quello di via Proventa 14 (tutta la terza fila dei box auto), quello di via Malpighi (entrambi i lati del parcheggio antistante i civici 126-132) e il parcheggio via Convertite 6/8 (entrambi i lati di tutta la parte terminale del parcheggio).