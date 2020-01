Gli scolaretti affrontano il tema della resilienza e vincono il concorso 'Scrittori di Classe'

La classe quarta A della scuola elementare “Enrico Fermi” di Voltana di Lugo ha vinto il concorso nazionale “Scrittori di Classe – Diario di una Schiappa”, lanciato da Conad. Gli alunni hanno ottenuto questo risultato grazie al racconto Avventura a "Tuffo e Spruzzo”.

Il concorso prevedeva la produzione di un racconto collettivo, ispirato a Diario di una Schiappa di Jeff Kinney, che affrontasse in tono umoristico e senza superare le 10mila battute l’argomento della resilienza. Per gli oggetti significa poter assorbire gli urti senza rompersi, per le persone è sapersi rialzare dopo ogni caduta, guarire dopo ogni ferita. Un valore importante per i bambini e i ragazzi di oggi che, come ci mostrano le statistiche, sono più fragili di quelli di ieri.

Il concorso, a cui hanno collaborato le insegnanti Livia Pelloni e Giorgia Penazzi, ha avvicinato ulteriormente i bambini alla lettura e alla scrittura creativa, nell’ottica di riuscire ad affrontare i piccoli e grandi problemi della vita con un sorriso, imparando quanto l’umorismo faccia bene alla salute, aiuti a superare le ansie, lo stress, rendendoci resilienti e positivi verso il futuro. La classe vincitrice potrà ora scegliere un premio dal catalogo “Insieme per la Scuola 2020”. Non solo: oltre alla soddisfazione di vedere il proprio lavoro far parte di un vero libro, distribuito nei punti vendita Conad a partire da marzo, i bambini trascorreranno un momento celebrativo in compagnia di Greg, il protagonista di Diario di una Schiappa.