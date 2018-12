Gli scolaretti creano un calendario dell'Avvento con i nonni della casa di riposo

L’Asilo Carlo Maria Spada di Cotignola, per permettere ai genitori di fare la scelta migliore per la crescita dei propri figli e conoscere tutte le opportunità educative che offre Cotignola, ha organizzato per sabato 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 un open day, un’occasione per visitare la scuola, incontrare gli educatori, vedere le iniziative e i progetti che si stanno compiendo.

In questi giorni i bimbi dell’Asilo Carlo Maria Spada stanno realizzando, con i nonni della Casa Zarabbini Tarlazzi, la continuazione del progetto “La meraviglia del tempo”. Bimbi e nonni hanno costruito insieme il calendario dell’Avvento, ponendo 24 tasche, fatte con rotoli di carta igienica schiacciati e colorati di verde su un pannello dipinto di rosso. Ogni tasca contiene un foglietto con un pensiero e ogni giorno al mattino i bambini ne prendono uno, leggono la frase che aiuta a riflettere e comunica storie e sentimenti. "Lunedì siamo andati alla “Casa dei Nonni”, che lo avevano completato, a ritirarlo - spiega la direttrice Carmen Falconi - abbiamo letto insieme la prima frase che evidenzia l’importanza del sorriso, poi lo abbiamo portato a scuola. La gioia dei nonni e lo stupore dei bimbi ci dicono che la meraviglia del tempo va vissuta perché è ricchezza e dono".