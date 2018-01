Gli scolaretti dialogano "a distanza" con un sopravvissuto a Hiroshima

Gli alunni di classe quinta della scuola “M. Buonarroti” di Montaletto hanno effettuato un altro collegamento via Skype con la sede di Mayors for Peace – nell'Hiroshima Peace Memorial Museum, dove era presente Matsuhito Segoshiun "hibakusha" (sopravvissuto all’esplosione atomica) che il 6 agosto 1945, giorno del lancio della bomba, aveva 11 anni e che ha raccontato la sua vita sopravvissuta all’orrore.

"Questa iniziativa ancora una volta è stata la testimonianza della voglia di pace che non deve mai spegnersi - commenta l'assessore Gianni Grandu - Un valore sacro da tutelare per le nuove generazioni. Parlare sempre, mai dimenticare. Questo è un accorato appello perché la tragedia della bomba atomica non avvenga mai più e prevalgano sempre l’amore e la pace".

Questo progetto di testimonianza e dialogo tiene in vita la memoria dei tragici fatti e crea quel percorso per condividere il valore della pace universale. Matsuhito Segoshi ha risposto a tantissime domande degli alunni con l’aiuto di un interprete e dell'ex insegnante in pensione consigliere comunale Antonina Cenci, perché il dialogo è avvenuto in lingua inglese. Gli alunni della scuola di Montaletto, in collaborazione con l'Associazione Monituculum, continuano inoltre a prendersi cura di “Pacifico”, nato dai semi di un ginkgo biloba di oltre 200 anni, sopravvissuto alla bomba atomica. La piccola pianta è stata donata dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler ed è stata piantato nel Parco Dondini presso la scuola.