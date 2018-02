Gli studenti a scuola di "vigilanza ambientale" dalla Guardia Costiera

Nel contesto di uno specifico protocollo d’intesa Nazionale di recente stipulato tra Ministero dell’Istruzione – Università – Ricerca in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (Reparto Ambiente Marino presso MiniAmbiente ), è stato avviato a cura della Capitaneria di Porto di Ravenna un ciclo di conferenze scolastiche aventi a tema problematiche di salvaguardia e tutela ambientale, con particolare riferimento ai compiti istituzionali di vigilanza e Polizia Ambientale svolti dal Corpo nei vari contesti marittimi e costieri in base alle numerose Leggi e Regolamenti nazionali ed internazionali che affidano alla Guardia Costiera queste specifiche funzioni di difesa ambientale.

L’iniziativa divulgativa a favore degli studenti è ricompresa tra i più ampi obiettivi della 5 Campagna Nazionale di tutela ambientale promossa dai Ministeri, che punta a rivalutare il ruolo delle giovani generazioni ritenendo quale efficace forma di prevenzione propriamente l’opera di sensibilizzazione culturale e il richiamo di attenzione sulle varie problematiche di salvaguardia ambientale sia di carattere generale, sia quelle che interessano i territori locali e le specifiche realtà costiere. Apposito organo scelto dall’Amministrazione statale per tale strategia divulgativa è la Guardia Costiera, sia per la sua capillare presenza sul territorio marittimo del Paese, sia per le specifiche competenze di vigilanza e controllo svolte alle dipendenze del Ministero dell’Ambiente – Direzione generale Tutela del Mare e del Territorio.

L’istituto Scientifico “ Oriani “ di Ravenna, interessato a tali tematiche, giovedì ha partecipato alla prima di queste conferenze a cura della Capitaneria di Porto di Ravenna, che è intervenuta con propri ufficiali conferenzieri all’incontro con gli studenti, cui ha partecipato anche un rappresentante dell’Ente Parco Regionale Delta del Po e un rappresentante del nucleo Carabinieri Reparto Biodiversità (ex Corpo Forestale), di Ravenna. Alla conferenza erano presenti circa un centinaio di studenti e vari docenti, che hanno manifestato grande apprezzamento e interesse verso le tematiche affrontate. Molteplici gli argomenti sviluppati, tra cui le varie fonti di inquinamento e le emergenze di impatto ambientale derivanti dalle varie attività antropiche, i relativi rischi derivanti a danno del mare e del territorio ,gli interventi di controllo degli organi competenti, concetti di ecosistema, di biodiversità, di sviluppo sostenibile, di patrimonio ambientale e capitale naturale, analizzati sia in linea generale che contestualizzati nel bellissimo territorio locale ricco di riserve, parchi, zone umide lagunari e costiere di notevole pregio naturalistico, con una panoramica sui compiti dei vari enti e istituzioni che si occupano a vario titolo di vigilare sull’ambiente, illustrando i loro ruoli ,le funzioni anche in materia di repressione e sanzione degli illeciti ambientali.

Altre conferenze sono programmate nei prossimi giorni anche nei distretti di Cervia, Rimini, Cesenatico, Ferrara sempre a cura della Guardia Costiera e altre potranno organizzarsi anche con visite guidate presso le sedi della Capitaneria o degli altri Enti competenti, su specifica richiesta di istituti interessati, contattando la Capitaneria di Porto Ravenna, che ha già indicato la disponibilità dei propri referenti attraverso apposite comunicazioni rivolte ai Provveditorati Regionali e Provinciali. L’iniziativa prevede inoltre la partecipazione a un concorso scolastico nazionale per gli istituti/classi che hanno svolto le conferenze ambientali: i migliori lavori saranno valutati e premiati dal Ministro dell’Ambiente secondo le specifiche indicazioni del bando di concorso che è stato diramato a tutti i Provveditorati Scolastici.