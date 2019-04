Gli studenti dell'Itis in visita ai terminal di Sapir e Tcr

Gli studenti della classe terza indirizzo logistica dell’Itis Baldini hanno visitato mercoledì mattina i terminal Sapir e Tcr al porto di Ravenna a conclusione di un breve ciclo di lezioni che le società del Gruppo Sapir hanno organizzato a loro beneficio. In tali lezioni, con gli interventi svolti oltre che dagli staff delle due imprese terminaliste da Autorità di Sistema, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Piloti del Porto e Giovani Agenti Marittimi, sono stati fornite sia competenze su settore portuale e sistema dei trasporti sia conoscenze generali sull’organizzazione aziendale.

In apertura di giornata, gli studenti sono stati ricevuti dal presidente di Sapir Riccardo Sabadini, che ha rinnovato la disponibilità del gruppo verso il mondo della scuola, rivolta sia a favorire la conoscenza del porto sia, nel caso di percorsi di carattere tecnico come quello dell’Itis, a fornire utili strumenti per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Sabadini ha incoraggiato gli studenti di logistica a coltivare con fiducia i loro studi in quanto, ha affermato, con la realizzazione dei progetti di sviluppo il porto di Ravenna sarà in grado, da qui a qualche anno, di offrire opportunità di lavoro sempre più qualificate.

La collaborazione del gruppo Sapir con l’Itis si realizza anche con i più classici percorsi di alternanza scuola lavoro che prevedono l’affiancamento degli studenti, in azienda, da parte dei tutor messi a disposizione dall’impresa: nel corrente anno scolastico quindici studenti del quarto anno sono ospitati a turno, per periodi di tre settimane ciascuno, negli uffici operativi di Sapir e Terminal Nord.