Gli studenti delle scuole ravennati si divertono al “PianoterRA” col Sitting Volley

Gli studenti delle scuole ravennati si divertono al “PianoterRA”. Ed è volley spettacolo. O per essere più precisi, è Sitting Volley spettacolo. La PianoterRA, infatti, è la squadra di Sitting Volley di Ravenna nata nell’alveo delle attività del Porto Robur Costa due anni fa e che oggi conta oltre 20 tesserati che si ritrovano ogni giovedì sera per praticare questa disciplina sportiva che sa azzerare le differenze visto che unisce normodotati e diversamente abili. Da qualche tempo gli atleti della PianoterRA sono usciti dalla palestra per portare il Sitting Volley nelle scuole di Ravenna, dove hanno ricevuto e continuano a ricevere un grande riscontro da parte del corpo docenti e soprattutto da parte degli studenti.

“Portare il nostro sport nelle scuole significa portare un messaggio positivo e potente di inclusione e uguaglianza – dichiarano orgogliosi e soddisfatti gli atleti impegnati nella divulgazione - che, attraverso lo sport, arriva dritto al cuore degli studenti. Insieme alla “PianoterRA” lo stiamo portando sia nelle scuole medie che alle superiori ed il riscontro è immediato. Sono i ragazzi stessi a riconoscere sia la difficoltà e la fatica del gioco che il forte messaggio sociale”. Alla Don Minzoni di via Cicognani, la mattina si gioca a Sitting Volley già da più di un mese e lunedì 25 marzo dalle 9.00 alle 10.30 alla Palestra “Mario Mattioli” si svolgerà un torneo dedicato alle classi prime della scuola, divise in otto rappresentative. Direttamente coinvolti nell’iniziativa, i ragazzi della PianoterRA sono guidati, per quest’avventura, dalla ex giocatrice di pallavolo Michela Guerra insieme a Mauro Squarzoni, tecnico e responsabile del “settore scuola” della Pallavolo Olimpia Alfa Garavini che ha promosso il progetto insieme alla FIPAV provinciale.

Nei giorni scorsi i palloni della PianoterRA sono stati serviti, ricevuti, alzati, attaccati e difesi anche dagli studenti del Liceo Scientifico Sportivo Oriani che, su iniziativa della professoressa Trenta e sotto la guida degli atleti della squadra di Ravenna, Federico Blanc, Sante Ghirardi, Roberta Casadei e Grazia Filomena, hanno sperimentato l’innovativa disciplina paraolimpica. La PianoterRA è attiva anche nel reclutamento di nuovi atleti e appassionati: chiunque voglia venire a provare questa disciplina può farlo liberamente ogni giovedì sera nella palestra della scuola Montanari, in via Aquileia dalle 21.00 alle 23.00.