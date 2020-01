Gli studenti di design dell'Isia premiati per i loro progetti innovativi

Mercoledì, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno accademico 2019-2020 di Isia Faenza che ha visto la partecipazione dell’architetto e design Paolo Deganello, le due aziende Atl Group e Mmb Software hanno premiato i progetti vincitori degli studenti dell’istituto universitario di alta formazione che avevano partecipato ai concorsi di idee da loro indetti.

In particolare sono stati proclamati i vincitori del concorso d’idee Shape and Materials promosso da Atl Group per la progettazione di mobili imbottiti, tra gli studenti del corso di Metodologia della progettazione II con Modellistica, II anno I livello, condotto da Mauro Mami e Mirco Denicolò, e i vincitori del concorso d’idee per la creazione di arredi di illuminotecnica interni ed esterni per la nuova sede dell’azienda Mmb, software realizzati dagli studenti del corso di Metodologia della progettazione III, III anno I livello, condotto da Franco Bertoni.

Le quattro borse di studio in palio per il concorso Shape and Material promosso da Atl Group, sono state assegnate rispettivamente a Nicola Versari, primo premio per il progetto Mysofà; Giorgio Francesco Calvi, secondo premio per il progetto Virtual Shape; Raffaele Rampino Junior, terzo premio ex aequo per il progetto Socialism; Elisa Rana, terzo premio ex aequo per il progetto Sagitta. A vincere la borsa di studio collegata al concorso d’idee per la sede di Mmb Software è stata la coppia formata dalle studentesse Arianna Fabbri e Amelia Pioltelli con il progetto Into the Lightness. Due menzioni speciali per il progetto Ti illumino d'immenso di Susanna Baccarin, Elisa Guiducci, Agnese Rebecchi, Sofia Zaccarelli e per il progetto Alla luce dei fatti di Roberta Adele Brignone, Giulia Raczek, Teresa Serafini.