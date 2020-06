Gli studenti disegnano i loro "sogni dopo la terza media"

Nonostante l’anno scolastico in presenza si sia fermato a fine febbraio, nonostante le difficoltà insite in questo periodo così particolare per tutti, i volontari del circolo Auser Volontariato di Fusignano hanno voluto portare avanti il progetto “Parole a Colori”, che per l’anno scolastico 2019/2020 è alla sua quarta edizione consecutiva.

Il tema, che ha coinvolto le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Battaglia, era “I nostri sogni dopo la terza media”. Come per le precedenti edizioni, sono state considerate due categorie: “parole” per l’elaborato testuale e “colori” per l’elaborato artistico. Purtroppo, viste le difficoltà del momento, non è stato possibile organizzare la cerimonia di premiazione, come è sempre stato fatto negli anni precedenti. I vincitori di ogni classe partecipante sono quindi stati avvisati singolarmente e a ognuno è stata consegnata una pergamena.