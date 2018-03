Gli studenti insieme alla Municipale per il progetto di educazione stradale

La Polizia municipale è impegnata da tempo, in collaborazione con gli istituti scolastici della citta, nell’informazione sulla guida sicura. E’ così ripreso il progetto di educazione stradale “Etilometro con i ragazzi” che, ormai da diversi anni, vede la partecipazione di gruppi di studenti delle scuole superiori, provenienti da vari istituti, ai controlli su strada attuati dalla Polizia municipale di Ravenna, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Lo scorso fine settimana, in particolare, ad affiancare gli agenti durante il servizio etilometro è stato un gruppo di studenti, accompagnati da "tutor" della Pm, che hanno illustrato la tipologia del servizio nonché le conseguenze del mettersi alla guida in condizioni psicofisiche alterate, in seguito all’assunzione di alcol e/o droghe.

Due le violazioni accertate dalle pattuglie nel corso del servizio, a carico di altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova etilometro. Si tratta di un 21enne, neopatentato, con un tasso alcolemico pari a 0,36 (anziché 0 come prevede la normativa) e un 32enne, toscano, che evidenziava un livello di alcol di poco inferiore a 0,80 grammi per litro. Ad entrambi i guidatori è stata ritirata la patente ed è stata applicata la sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti. Complessivamente sono stati oltre cinquanta i veicoli controllati e altrettante le persone identificate. Presente al servizio lo stesso comandante della Polizia municipale, Andrea Giacomini, che ha sottolineato come la prevenzione e la sensibilizzazione sugli effetti che l’abuso di bevande alcoliche e il consumo di droghe possono avere sulla guida siano più efficaci se riscontrate “sul campo”.