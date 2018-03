Gli studenti promuovono la candidatura a patrimonio Unesco del Parco della vena del gesso

Il comune di Riolo Terme, in collaborazione con il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e la federazione Speleologica della Regione Emilia Romagna ha organizzato per il mese di marzo due incontri rivolti ai componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi per renderli promotori e sostenere la candidatura delle aree carsiche evaporitiche del Parco della Vena del Gesso al World Heritage Unesco.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 10 marzo al Parco del Carnè, un primo momento didattico e formativo per vedere e imparare a riconoscere una dolina e il sistema carsico, per comprendere l'unicità e la bellezza della Vena del Gesso. Martedì 27 marzo è previsto un secondo incontro presso la sala consiliare con il Direttore del Parco Regionale, Massimiliano Costa e la Federazione Speleologica Regionale, per parlare del Parco e dei progetti da attuare in merito alla promozione della candidatura a livello territoriale.