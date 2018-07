Gli studenti raccontano il territorio nel blog d'informazione turistica "Bassa Romagna Young"

È online Bassa Romagna Young, il blog di informazione turistica curato dagli studenti della 4T dell’istituto “Compagnoni” di Lugo, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro promosso dal Servizio Turismo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l'indirizzo turistico del Polo tecnico professionale di Lugo.

Obiettivo del progetto è dar vita a una narrazione inedita del territorio, partendo dal punto di vista dei più giovani, e rivolta ai più giovani, con la costituzione di una vera e propria redazione turistica all’interno della scuola. La redazione di Bassa Romagna Young è composta dagli studenti Elena Daniela Aiostinei, Giorgia Assirelli, Filippo Baroncini, Lorenzo Dal Pozzo, Valentina Fusconi, Giulia Cristina Giacona, Luca Lanconelli, Asly Maiolani, Cecilia Morini, Wiktoria Karolina Paczek, Laura Palmisano, Lara Provenzale, Martina Puglisi, Lorenzo Sangiorgi e Amedeo Zaganelli.

“Quest’anno volevamo essere protagonisti di qualcosa di innovativo e speriamo di riuscire a coinvolgere il pubblico nella nostra esperienza - hanno dichiarato i ragazzi - L’idea di parlare del nostro territorio in un modo che raccontasse anche qualcosa di noi giovani è nata piano piano e si è sviluppata con ancora più fatica: infatti creare e aggiornare questo sito è una grande responsabilità che ci inserisce già in una dinamica lavorativa. Ci stiamo impegnando al massimo, tra compiti e verifiche, per offrire un servizio che sia all’altezza delle aspettative”.

I tutor della redazione sono Elisabetta Antognoni e Raffaella Costa, per conto dell’Unione della Bassa Romagna; Riccardo Francone e Maria Carla Liverani i professori del Compagnoni che seguono il progetto. “Rendere protagonisti giovani impegnati in studi fortemente orientati al turismo, ai beni culturali e alle eccellenze del nostro territorio, è un'opportunità importante e fortemente formativa - ha rimarcato Riccardo Francone, insegnante nonché sindaco referente per le Politiche giovanili dell’Ucbr - Siamo certi porterà nuova linfa e nuovi stimoli per una valorizzazione dell'Unione della Bassa Romagna in chiave giovanile e, per questo, bella per tutti”. “Da quando il progetto è partito abbiamo visto i nostri ragazzi crescere progressivamente sia dal punto di vista umano, sia sul piano delle competenze acquisite - ha aggiunto la professoressa Maria Carla Liverani - L'obiettivo è quello di suscitare in loro il desiderio di conoscere a fondo il territorio per poterlo valorizzare e certamente questo progetto è una bella opportunità”.

Il progetto di alternanza scuola lavoro prende il via alla fine del 2016; l’attività formativa e lavorativa si è svolta in parte con incontri frontali curati da Raffaella Costa ed Elisabetta Antognoni per la presentazione delle politiche turistiche dell’Unione, in parte con incontri tecnico-formativi con il web master di Romagna d’Este per insegnare agli studenti l’utilizzo del software Wordpress per la realizzazione del blog. È seguita poi la creazione degli articoli da parte degli studenti con la supervisione di Elisabetta Antognoni e la pubblicazione online. Le scelte editoriali sono fatte in autonomia dalla redazione degli studenti.