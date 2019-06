Gli studenti recitano per i piccoli pazienti di Pediatria in ospedale

Ragazzi che aiutano altri ragazzi e bambini, in un momento per loro delicato quale può essere quello del ricovero o anche solo di una visita in ospedale “ricevendone”, in cambio, una spinta per fare sempre meglio. Rappresenta un bel circolo virtuoso l’iniziativa che si è svolta nella mattinata di sabato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Un gruppo di studenti delle classi prime dell’Istituto Comprensivo “Ricci Muratori” ha dato vita a uno spettacolo teatrale per allietare, anche coinvolgendoli, i piccoli pazienti dell’ospedale e altri bimbi in attesa di visita, nonché i loro genitori.

Lo spettacolo fa parte di un progetto della scuola (ricompreso nei Pon europei) di didattica alternativa per il recupero e consolidamento nelle materie di italiano e matematica, attraverso laboratori di teatro funzionali al migliorare il flusso verbale, alla comprensione di testi e conseguente elaborazione espressiva anche in “linguaggio filmico”. E, visti gli ottimi risultati che tali laboratori stavano conseguendo, gli insegnanti e la dirigente dell’Istituto Sandra Baldassarri, nonché l’educatore che ha seguito il laboratorio Matteo Pironi, hanno valutato positivamente l’idea di allestire uno spettacolo in ospedale, in favore dei piccoli (e meno piccoli) pazienti.

Sabato mattina dunque i ragazzi, con alcuni genitori e l’insegnante Tiziana Casadei, si sono recati in ospedale, accolti dal primario Federico Marchetti e da altri operatori del reparto, e hanno dato vita a vari sketch e piccole scenette in chiave umoristica, sorprendendo ed emozionando i presenti. Tutto ottimamente riuscito, tanto che, in vista del prossimo anno scolastico, si sta già pensando di riproporre eventi della stessa tipologia, propedeutici a favorire uno sviluppo armonico nella fase evolutiva e la prevenzione del disagio in età pediatrica e adolescenziale.