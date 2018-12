Gli studenti si sfidano disegnando la loro "camera ideale": tanti premi in palio

È ufficialmente avviata la sesta edizione del concorso ‘La mia camera ideale’, che l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’IT Oriani di Faenza, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ravenna e della Bcc Ravennate forlivese e imolese, ha riservato agli studenti della terza secondaria di primo grado di Faenza e dei residenti nei Comuni del ravennate e di Marradi, Modigliana, Palazzuolo sul Senio e Tredozio.

Originalità e fantasia, qualità creative, progettuali e grafiche degli studenti sono al centro di questa edizione. Le richieste sono essenziali ma rigorose: agli studenti si chiede infatti di rispettare le dimensioni massime della stanza, 35 metri quadri più eventuale giardino. Sono richieste non più di 3 tavole grafiche in formato A3. La camera – e l'eventuale giardino – potrà essere riportata con la tecnica di rappresentazione che si ritiene più idonea (proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva, disegni a mano libera). I materiali utilizzabili per la rappresentazione sono liberi: matita, china, acquarelli, pennarelli, pastelli, fotomontaggi, collage, utilizzazione di programmi di grafica computerizzata, tecniche miste. Un’apposita giuria qualificata valuterà gli elaborati, da consegnare entro e non oltre mercoledì 9 gennaio 2019. La giuria terminerà l'esame dei progetti e stilerà le graduatorie finale entro martedì 15 gennaio. Le graduatorie finali verranno inviate entro tale data a tutte le scuole coinvolte.

Ai vincitori sono riservati numerosi premi, tra smartphone, tablet, action camera, carte Bcc prepagate con importi tra 10 e 30 euro, oltre a gadget, buoni spesa per acquisti di materiale didattico e un drone, da destinarsi alla classe che si è distinta meglio. Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ravenna inoltre riconoscerà ai primi tre classificati un buono valido per l’iscrizione al primo anno presso il CAT dell’IT Oriani. I progetti premiati saranno presentati durante la cerimonia di premiazione, pubblicati sul sito dell'Istituto e rimarranno esposti al pubblico presso i locali dell'Istituto.