Gli Ultras disertano il minuto di silenzio per i due poliziotti uccisi: "Disparità di trattamento"

Gli Ultras ravennati replicano alla denuncia dei tifosi della Triestina, che nei giorni scorsi avevano puntato il dito contro i tifosi del Ravenna dopo che domenica, allo stadio friulano, gli stessi avevano disertato il minuto di silenzio in memoria dei due poliziotti uccisi venerdì a Trieste. "La nostra forma di protesta, composta e non violenta, di disertare il minuto di silenzio è dovuta alla disparità di trattamento verso la morte di un lavoratore, qualsiasi esso sia - spiegano gli ultras - Non ha nulla a che fare con i fatti che riguardano il tifo ravennate e la Questura di Ravenna. Continueremo con questa posizione anche in futuro finché non sarà equiparata la morte di tutti i lavoratori".