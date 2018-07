Gli viene tesa una "trappola": ricercato viene arrestato dalla Polizia Stradale

Circolava tranquillamente a Lugo nonostante dovesse scontare 10 mesi di carcere. La Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Ravenna, con l’ausilio del Distaccamento della Polizia Stradale di Lugo, attraverso una capillare attività investigativa, dopo diversi appostamenti e pedinamenti, ha intercettato un tedesco di 32 anni. Quest'ultimo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo per furto aggravato commesso a Pedrengo, nella bergamasca, nel 2007. Nella circostanza aveva rubato un'ingente quantità di ferro in una ditta.

Durante le fasi del controllo a Bergamo, il soggetto aveva fornito documenti italiani attestanti le proprie generalità, ma che attestavano falsamente la cittadinanza. Infatti nei documenti forniti lo stesso risultava essere nato in Croazia e non in Germania. La squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Ravenna ha svolto una meticolosa attività di indagine, anche attraverso le banche dati in uso alle forze dell'ordine, riuscendo così ad arrivare alla reale identità.

Gli agenti della Polstrada hanno quindi teso una vera e propria trappola al tedesco. Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Lugo lo hanno contattato per un verbale connesso ad una violazione del Codice della Strada (realmente commessa). Ma al distaccamento il cittadino tedesco ha trovato gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione che lo hanno arrestato e condotto in carcere, dove dovrà scontare 10 mesi di reclusione.