Gnl, perplessità di Legambiente sull'impianto di stoccaggio gas a Marina

Prosegue la tappa del Treno Verde, a campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che parla di energia pulita, reti elettriche “intelligenti”, efficienza e mobilità sostenibile, in un Paese che si appresta a dire addio all’era fossile. Il convoglio ambientalista, realizzato con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare resterà in sosta al binario 2 tronco della stazione di Ravenna fino a sabato.

Il prossimo appuntamento è l'incontro “Analisi sullo sviluppo del Gnl in Italia”, in cui Legambiente si confronterà sulle possibili alternative ai grandi impianti di stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto, legati alla strategia energetica nazionale. Interverranno Andrea Minutolo (Coordinatore Ufficio Scientifico Legambiente Onlus), Pierluigi Gritti (direttore della Divisione Impianti e Small Scale Lng di Siad), Gianandrea Baroncini (assessore all'Ambiente).

Il gas naturale giocherà un ruolo strategico nella transizione verso la decarbonizzazione, ma il suo utilizzo se non ben governato nei progetti, nelle localizzazioni e nella sua diffusione rischia di trasformarsi in un problema ambientale, e di non permettere al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi al 2050.

“Vogliamo confrontarci su un tema importante e complesso - dichiara Lorenzo Mancini del circolo di Legambiente Ravenna -. Come circolo abbiamo forti perplessità sulla localizzazione dell'impianto a Marina di Ravenna e abbiamo denunciato da subito la mancanza di un processo di partecipazione della cittadinanza e del territorio nella decisione di costruire l'opera”.

Cittadini e studenti come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze. La mostra è aperta dalle 8.30 alle 14 per le scolaresche prenotate e dalle 16 alle 19 per il pubblico.