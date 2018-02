Gomme squartate ad un delegato, il sindacato ricevuto dal Prefetto

Una delegazione è stata ricevuta sabato mattina in Prefettura a Ravenna dopo l’episodio che ha visto coinvolto un sindacalista nella notte tra lunedì a martedì, quando dei vandali hanno squartato le gomme della sua auto. Il Prefetto dopo aver ascoltato quanto riferito dal sindacato, ha assicurato che saranno effettuate le verifiche su quanto rappresentato ed ha evidenziato come rimarrà alta l’attenzione della Prefettura a garanzia della pace sociale e del corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

"Il delegato in questione negli scorsi mesi ha presentato alcuni esposti in merito a ciò che accade agli operai degli appalti - spiegano da Sgb - Ha denunciato situazioni di caporalato e abusi per quanto riguarda i più elementari diritti contrattuali, normativi e salariali. Viene da chiedersi se anche quello che è successo stanotte sia un episodio di questa 'guerra'. Ma l'autore del gesto sappia che non ci faremo intimidire".

SOLIDARIETA' - La Cgil di Ravenna "esprime solidarietà al delegato sindacale, della sigla Sgb, che nei giorni scorsi è stato vittima di un grave atto intimidatorio nei pressi della sua abitazione. E’ intollerabile che si cerchi di condizionare la libera e legittima attività sindacale, attraverso minacce e intimidazioni. La speranza è che, in tempi brevi, possa essere fatta chiarezza sull’episodio e siano individuati i responsabili di questo gesto vile e sconsiderato".