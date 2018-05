Graffiti e vetri anneriti: vandalizzato il nuovo velox di via Baiona

Neanche il tempo di attivarla che è già stata manomessa. Atto di vandalismo nella notte ai danni della postazione velox di via Baiona, tra Porto Corsini e Marina Romea, dove qualcuno ha pensato di oscurare i vetri con della vernice nera. "Tale postazione non è attiva - spiega il presidente del comitato Lidi nord Massimo Fico -Riteniamo però doveroso prendere le distanze da tali azioni, in quanto la postazione velox in questione è un chiaro deterrente, in una strada dove troppi dimenticano che esiste un codice della strada da rispettare. Abbiamo già provveduto a informare le autorità competenti e ci auguriamo che ci si ricordi che quella strada è frequentata da molti ciclisti e pedoni, nostri figli e studenti. Arrivare alle nostre destinazioni con pochi minuti di ritardo non ci cambia la vita".