Granarolo, inaugurano i nuovi spogliatoi del campo sportivo

Saranno ufficialmente inaugurati sabato 16 giugno, alle 19, i nuovi spogliatoi del campo sportivo "M. Ragazzini" di Granarolo Faentino, in via del Borgo 43. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, l'assessore allo sport e lavori pubblici Claudia Zivieri, i dirigenti e i ragazzi della A.C.Vita 1907, società di calcio granarolese che da anni gestisce in convenzione l'impianto sportivo comunale.

La realizzazione dei nuovi spogliatoi si era resa necessaria vista l'insufficienza cronica di spazi a beneficio di un impianto molto utilizzato dai bambini e dai ragazzi del quartiere Granarolo e non solo. Il nuovo edificio - realizzato su progettazione e con direzione lavori interna al Comune di Faenza da parte dell'architetto Claudio Coveri - è di tipo tradizionale, costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare con telaio di cemento armato, un solaio in latero-cemento e tamponamenti in laterizio. In ottemperanza alle norme di contenimento dei consumi energetici e alle normative vigenti le strutture sia orizzontali che verticali sono state coibentate con materiale isolante. La metratura complessiva è di circa 170 metri quadri, distribuita in due spogliatoi atleti, due locali docce e due bagni sampre per gli atleti, uno spogliatoio arbitri, un locale infermeria, due bagni per il pubblico e un locale tecnico. Il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di ogni onere, è di circa 225mila euro. Oltre che per l'attività calcistica dell'Ac Vita 1907 - Granarolo, i nuovi spogliatoi saranno a completa disposizione delle scuole e per lo svolgimento di attività sportive regolate dal Coni e dalle Federazioni Sportive Nazionali.