Grande affermazione degli studenti della scuola Guido Novello ai Language Games

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado Guido Novello continuano a distinguersi ottenendo risultati eccellenti in ambito linguistico. Questa mattina si è tenuta la cerimonia conclusiva dei Language Games, iniziativa promossa dal Liceo Classico Dante Alighieri. Il concorso era rivolto alle classi terze delle scuole medie di tutta la provincia di Ravenna e si articolava in una prova preselettiva (all’interno di ogni scuola), e successivamente una prova di scrittura creativa ed un colloquio con i docenti madrelingua del Liceo. I ragazzi hanno conquistato il primo posto in tutte e tre le lingue: Alba Rosetti, primo posto per la lingua inglese; Gabriele Carra, primo posto per la lingua francese; Rachele Rutherford, primo posto per la lingua spagnola. A distinguersi sono stati inoltre Ludovica Savelli (decimo posto per la lingua inglese), Irene Secci e Valentina Bucchi (settimo e nono posto per la lingua francese), Matteo Mucciarella ed Ernesto Triossi (nono e decimo posto per la lingua spagnola). Si tratta di risultati degni di nota, considerata l’importanza dell’iniziativa e il ruolo fondamentale delle lingue nel percorso formativo e nel futuro lavorativo dei ragazzi. Ai vincitori, che hanno dimostrato grande responsabilità, entusiasmo e passione, vanno le congratulazioni del Dirigente Scolastico Prof. Gennaro Zinno e delle loro professoresse Maria Paola Grandi e Carlotta Ceccarelli (inglese), Tiziana Caligiuri (spagnolo) e Chiara Amadei (francese).