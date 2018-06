Polisportiva Sant'Anna in festa per la giornata di open day

Grande festa all’Open Day del Sant’Anna. Sabato 23 giugno si è tenuto a Lugo, presso l'area ex Sferisterio del Tamburello, l'Open Day della storica società Polisportiva Sant'Anna. Da oltre trent’anni la società lughese avvia allo sport del calcio i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 e la scorsa stagione ha tesserato circa 100 atleti. La missione societaria è "formare i ragazzi ai valori positivi dello sport, che sono l’impegno, l’amicizia, l’integrazione e il rispetto per l’avversario, perchè crescano e diventino uomini e donne con valori positivi, fornendo aiuto alle famiglie nel difficile compito educativo dei giovani".

In un clima di festa e sport, nel sabato pomeriggio baciato dal sole, buona parte dei giocatori del Sant’Anna, dei loro parenti e amici si sono ritrovati nell’area dell’ex tamburello dove ad attenderli c’erano il presidente Maurizio Moretti e gli staff tecnici delle varie squadre. A chi interessato veniva presentato il progetto di recupero dell’area, fino a poco tempo prima in stato di totale abbandono, per trasformarla in un polo sportivo votato all’aggregazione e la pratica sportiva. Si sono svolti dei mini tornei, aperti a tutti i partecipanti e intervallati da momenti di ristoro. All’evento hanno partecipato attivamente anche i ragazzi del progetto richiedenti asilo Cefal, vicini alla società e ai valori sportivi di cui porta testimonianza in campo e fuori. Alla fine, tra l’entusiasmo e i sorrisi di tutti i giovani partecipanti, si è tenuta una premiazione simbolica per ricordare che nello sport l’importante è partecipare e divertirsi nel rispetto del prossimo. La giornata è proseguita in un clima di cordiale e disteso convivio, con l’apertura dello stand gastronomico, grazie ai volontari con le maglie giallo-verdi della società che dietro alle griglie e friggitrici sono scesi in campo per il terzo tempo dell’evento.

