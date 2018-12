Grande successo per la quinta edizione della Babbo Skate di Cervia

Come tutti gli anni si è ripetuta la Babbo Skate in piazza Garibaldi con le associazioni sportive di Cervia e di Cesena (Board Slide di Cervia e Skate School di Cesena). L’iniziativa ha portato tutti i piccoli atleti in piazza vestiti da babbo Natale per percorrere 5 chilometri lungo le vie di Cervia e Milano Marittima. Evoluzioni e risate nella magia che solo i ragazzi con i loro skate sono capaci di creare. Grande successo per l’iniziativa che è arrivata al quinto anno e che coinvolge sempre più bambini e genitori. Il giro è finito con una grande lotteria, premi e festa sul palco della piazza di Cervia che in questi giorni è vestita a festa natalizia grazie al Comitato Cervia Centro.