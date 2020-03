Il Coronavirus ferma anche lo sport: rinviata la Gran Fondo Davide Cassani

Il Coronavirus ferma anche lo sport. La 26esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani è stata rimandata a data da definirsi - auspicabilmente lunedi 13 aprile, Pasquetta - cosi come la Gran Fondo Cassani Giovani per juniores.

"L’emergenza Coronavirus, e le relative conseguenze e limitazioni, nonché una giusta attenzione alla salute pubblica, non consentono l’organizzazione della Gran Fondo Davide Cassani nella sua data originaria, il 15 marzo - spiegano gli organizzatori - Comunichiamo questa sofferta decisione affinchè tutte le parti coinvolte, partecipanti, istituzioni, personale addetto ai servizi della sicurezza stradale e sanitaria, volontari tutti, nonché i servizi alberghieri e di ristorazione ne vengano a conoscenza per tempo, per doveroso rispetto. Ci scusiamo, ma siamo sicuri che state capendo la situazione davvero complicata e carica di incertezze".