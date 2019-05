Grandi nomi del ciclismo schierati in griglia alla 'Granfondo Via del Sale'

E’ tutto pronto per uno degli eventi più attesi di primavera: la 23esima edizione della Granfondo Via del Sale, al via da venerdì 3 a domenica 5 maggio nella location ‘vista mare’ del Fantini Club e del Lungomare di Cervia. Fra i super ospiti domenica schierati in griglia accanto ai compagni di avventura, pronti a vivere in prima persona le emozioni della gara, torna il campione fiorentino Andrea Tafi, unico italiano ad aver vinto sia il Giro delle Fiandre che la Paris-Roubaix. Insieme a Tafi, ci saranno altri campioni del ciclismo: Edita Pučinskaitė, l'unica donna ad aver vinto Giro d'Italia, Tour de France e Campionato del mondo, e anche la sola ad aver indossato la maglia gialla di leader del Tour de France dalla prima all'ultima tappa; l’ex ciclista Marco Velo, il gregario che ha accompagnato i successi del "pirata" Marco Pantani al Giro d'Italia e Tour de France 1998, vincitore di tre campionati nazionali a cronometro e due Firenze-Pistoia, ed Enrico Zaina, vincitore di tre tappe del Giro d'Italia e una della Vuelta.

Sulla linea di partenza della Via del Sale ci sarà poi il comico Giovanni Storti (del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo), pronto a dare il “via” ufficiale alla gara 2019. Da sempre appassionato di ciclismo, Giovanni è anche uno dei fondatori di MANIma, una onlus che ha tra i suoi obiettivi primari quello di fornire cure osteopatiche, soprattutto in ambito pediatrico e ai neonati prematuri. Ancora una volta, infatti, la Granfondo Via del Sale sceglie di affiancare alla sfida sportiva quella solidale, offrendo duecento iscrizioni a sostegno delle associazioni MANIma e Linea Rosa. Chi ancora non è riuscito a iscriversi può dunque acquistare uno degli ultimissimi dorsali charity, ancora disponibili sul sito della gara, che consentono di partire in griglia blu, in griglia rossa d’onore oppure davanti a tutti in griglia Vip, con ingresso in griglia riservato e la nuvola dei ciclisti alle proprie spalle.

Tavola rotonda “Aspettando il Giro d’Italia in Emilia Romagna”

Fra gli appuntamenti del ricco programma della 23esima Granfondo Via del Sale, un evento novità è la tavola rotonda “Aspettando il Giro d’Italia in Emilia-Romagna”, che si terrà sabato 4 maggio alle 18.30. A una settimana esatta dalla partenza della 102ma edizione del Giro, che vedrà l’Emilia-Romagna grande protagonista con partenza da Bologna e tre tappe in Regione, la Via del Sale ospita in esclusiva sulla spiaggia del Fantini Club un focus dedicato sui temi dello sport e della sicurezza.

Parteciperanno all’evento Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna; Paolo Bellino, AD e Direttore Generale di RCS Sport; Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna, Roberto Sgalla, Prefetto Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato e Presidente della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza della FCI; Davide Cassani, Ct della Nazionale Italiana Ciclismo e Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna; Emiliano Borgna, Presidente Acsi Ciclismo; Luca Coffari, Sindaco del Comune di Cervia; Gianni Grandu, Assessore allo sport del Comune di Cervia; Bruno Reverberi, general manager del team Bardiani CSF; Andrea Tafi, ex ciclista, che dal 1988 al 2005 ha vinto 3 Monumenti su 5: Lombardia, Fiandre e Roubaix; Edita Pučinskaitė, ex ciclista e giornalista lituana, laureatasi campionessa del mondo in linea nel 1999, Enrico Zaina, ex ciclista, professionista dal 1989 al 2000, vincitore di tre tappe al Giro d'Italia e una alla Vuelta a España. Manuel Senni, ciclista professionista romagnolo, che parteciperà al Giro, per il team Bardiani-CSF; Claudio Fantini, patron della Granfondo Via del Sale e del Fantini Club. Conduce l'incontro Andrea Berton, giornalista de La Gazzetta dello Sport e speaker ufficiale del Giro d'Italia. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.