La "Dea Bendata" continua a regalare maxi vincite nel ravennate

La "Dea Bendata" sembra aver trovato casa nel ravennate. Dopo la maxi vincita di sabato scorso al SuperEnalotto in una tabaccheria di Russi, dove sono stati vinti ben 677mila euro, una pensionata di Fusignano si è portata a casa la somma di 50mila euro grazie ad un gratta e vinci da 5. La donna si è presentata lunedì mattina alla tabaccheria ‘L’Erbavoglio’ di via Monti acquistando un tagliando della serie "Turista per sempre". Ha grattato ed si è ritrovata vincitrice del bel gruzzolo. Il "Turista per Sempre" offre una vincita massima di 300mila euro ai quali vanno aggiunti 6mila euro al mese per 20 anni più 100mila euro come bonus finale.

Se si trova una o più volte, uno o più "numeri vincenti" ne "I tuoi numeri", si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I tuoi numeri" si trova la "moneta €" si vince tutti i premi dell'area "gioco 1". Nell'area "gioco 2", se si trova, una o più volte, uno o più "Simboli fortunati" ne "I tuoi simboli" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Per premi superiori a 10mila euro la probabilità di vincita è di un biglietto ogni 1.520.000, per premi da 501 euro a 10mila euro la probabilità di vincita è di un biglietto ogni 18.024, mentre per ppremi fino a 500 euro la probabilità di vincita è di un biglietto ogni 3,70. Per vincite da 50mila euro ci sono in circolazione 24 tagliandi e la probabilità di vincita è di una ogni 2.280.000.