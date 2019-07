Nascondeva arnesi per lo scasso e cartucce al peperoncino: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, all’esito dei servizi per il controllo del territorio svolti nel fine settimana scorso, hanno denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli e detenzione abusiva di armi un 31enne cameriere rumeno, trovato in possesso di arnesi per lo scasso e di una ventina di cartucce con carica al peperoncino. Sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità dell’uomo in ordine ad alcuni furti commessi in zona.