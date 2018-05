Gruppi di genitori su WhatsApp "tra utilità e insofferenza": ecco le 'istruzioni per l'uso'

"Gruppi Whatsapp di genitori: tra utilità e insofferenza. Scriviamo insieme le istruzioni per l'uso" è il tema dell’incontro previsto per giovedì 17 maggio alle 17.30 nella Scuola dell'infanzia Il Gabbiano, in via Rotta 44, nell’ambito della rassegna “Voglia di crescere”, rivolto ai genitori per un confronto sulle modalità d’uso dello strumento. L’evento, promosso dall’assessorato alla Pubblica istruzione e infanzia, è gratuito e aperto a tutti. Sarà presente Giacomo Costantini, assessore alla Smart City.

Durante l'incontro verranno presentati i risultati di un'indagine rivolta ai genitori e agli insegnanti di alcune scuole dell'infanzia della città di Ravenna, effettuata dagli operatori di Agenda Digitale Locale per il piano strategico con il quale il Comune intende affrontare l'innovazione tecnologica delle proprie infrastrutture e dei propri servizi. L'incontro ha l'obiettivo di individuare con i genitori quali sono le strategie per un buon uso dello strumento, per far si che i gruppi WhatsApp possano favorire la comunicazione tra le famiglie e la scuola: una sorta di “istruzioni per l'uso” scritte dai genitori da diffondere nelle scuole per il prossimo anno scolastico.