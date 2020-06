Gruppo di clandestini abbandonato sulla Statale nella notte

Nella notte tra lunedì e martedì, durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri che stava transitando lungo la Romea ha notato all'altezza di Casalborsetti un gruppo di giovani che si aggirava lungo la strada. I militari dell'Arma sono così intervenuti per identificarli e, in breve, si è scoperto che si trattava di 7 stranieri sprovvisti di documenti e che a stento parlavano l'italiano. E' scattato l'allarme, anche in funzione delle normative anti-covid, e sul posto sono intervenuti i rinforzi dei carabinieri supportati anche dal personale della polizia di Stato. Il gruppo, che appariva in buone condizioni, è stato trasferito in caserma e dai primi accertamenti si tratterebbe di giovani pakistani tutti sotto i 30 anni. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un gruppo di clandestini che, lungo la rotta balcanica, è entrato in Italia dal confine di Trieste. Probabilmente nascosti in un mezzo pesante, arrivati nel ravennate sono fuggiti dal camion iniziando così a vagare lungo la strada. Sono in corso ulteriori accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

