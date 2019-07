Guardia Costiera Ausiliaria, ogni weekend i servizi di pattuglia dei volontari

Anche quest’estate, nei week-end e nei festivi fino a metà settembre, il gommone bianco della Guardia Costiera Ausiliaria è di pattuglia lungo la nostra costa per sorvegliare e, eventualmente, intervenire in soccorso di bagnanti al largo, di sub e diportisti. Oltre ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria, sul gommone sono ospitati soci di altre organizzazioni ravennati (Mistral, Pubblica Assistenza, Zarlot) con qualifica di Soccorritore o abilitati A.I.B. (Avvistamento Incendi Boschivi).

La Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna - per esteso: Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna - è un’organizzazione di volontariato che, dal 2001, opera a titolo di complementarietà con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per la sorveglianza e soccorso in ambito marittimo. Fa anche parte del gruppo di associazioni di Protezione Civile del Comune di Ravenna e pertanto i suoi volontari sono chiamati a intervenire a terra in caso di allerte meteo e calamità naturali, com’è avvenuto questa primavera, e per la tutela dell’ambiente.

Ogni anno la Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna organizza un corso di formazione base aperto a tutti; non sono infatti richieste particolari competenze, sia perché le occasioni di impiego sono varie, sia perché il volontario può successivamente conseguire ulteriori specializzazioni, grazie ad accordi e convenzioni che la G.C.A. ha instaurato con altre realtà dell’associazionismo e della formazione. Per informazioni: http://www.guardcostaus-ravenna.it o su Fb @gcaravenna