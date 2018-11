Guardia di Finanza, il comandante regionale Gerli in visita a Ravenna

Giovedì il comandanter egionale della Guardia di Finanza, il generale di divisione Giuseppe Gerli, ha visitato il comando provinciale di Ravenna, dove ha incontrato i Comandanti dei Reparti della provincia. Presente anche il prefetto Enrico Caterino, con il quale Gerli ha esaminato le problematiche di maggior interesse locale.

Il generale, accompagnato dal comandante provinciale colonnello Andrea Fiducia, si è poi recato nella Caserma “Gen. Tullo Masi”, sede del Secondo Nucleo Operativo del Gruppo di Ravenna, che svolge compiti di vigilanza doganale in ambito portuale, ed ha successivamente visitato la nuova “Sala Controllo” realizzata al varco doganale “Terminal Container Ravenna”. Nel corso della visita il comandante regionale delle Fiamme Gialle ha preso cognizione delle recenti innovazioni infrastrutturali apportate a seguito alla completa automazione dei varchi doganali e dei positivi riflessi di tale rinnovamento in termini di efficacia e celerità dei controlli e di sicurezza sul lavoro del personale impiegato presso lo scalo marittimo.

Il generale Gerli ha infine fatto visita alla Compagnia di Faenza, dove ha incontrato il comandante, il capitano Claudio Gugliandolo, ed il personale in forza al reparto manfredo. Al termine, il comandante regionale ha espresso il proprio compiacimento per i risultati conseguiti e per il lavoro svolto, sottolineando "l'esigenza di essere sempre più vicini al bisogno di legalità espresso dalla collettività e rimarcando la necessità di continuare a profondere il massimo sforzo per contrastare l’economia criminale e le forme di illegalità che minacciano il tessuto economico sano del territorio".