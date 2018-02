Guardia di Finanza, svelato il libro dedicato alla storia della caserma "Generale Tullo Masi"

E' stato presentato mercoledì mattina al salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna il libro “Le Fiamme Gialle della Caserma Generale Tullo Masi - Storia della Guardia di Finanza a Ravenna, dalle origini pontificie ai nostri giorni”, realizzato dai Maggiori Giuseppe Furno e Gerardo Severino e dell’architetto Gabriele Gardini. Dopo i saluti iniziali del Prefetto di Ravenna Francesco Russo, del comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, generale di divisione Giuseppe Gerli, del Ssindaco Michele de Pascale e del generale di brigata Marcello Ravaioli, rappresentante del Comitato Studi Storici della Guardia di Finanza, è seguita una conversazione tra il Direttore della Biblioteca “Alfredo Oriani” di Ravenna e gli autori del volume, i quali hanno ripercorso le tappe fondamentali dell’opera.

Il libro è dedicato alla storia della Caserma “Generale Tullo Masi”, attuale sede del Reparto della Guardia di Finanza che opera nell’ambito del porto di Ravenna. L’immobile, collocato sulla Darsena di Città, è intitolato al Generale Masi, nativo di Lugo di Romagna, che fu il secondo Comandante Generale delle Fiamme Gialle e che è considerato uno dei padri fondatori dell’odierna Guardia di Finanza. Il suo importante contributo, infatti, consentì al Corpo, all’inizio del secolo scorso, di assumere lo status militare, inserendosi a pieno titolo nella famiglia delle Forze Armate. Il volume analizza la plurisecolare presenza del Corpo in terra ravennate, dai primi Finanzieri pontifici sino ai nostri giorni, passando per le vicende dell’Unificazione italiana e le due Guerre mondiali. Avvenimenti storici, eventi operativi, biografie, ma anche episodi eroici di tanti Finanzieri che, operando con senso del dovere e dedizione a tutela della collettività, hanno scritto pagine di altissimo valore, a volte spingendosi anche sino all’estremo sacrificio.

La pubblicazione è inoltre arricchita da una pregevole iconografia e da minuziosi particolari e curiosità, che consentono di conoscere ed apprezzare le vicende umane e professionali delle Fiamme Gialle ravennati, le quali con il loro operato contribuiscono ogni giorno a rendere la Guardia di Finanza un’Istituzione fondamentale per la tutela del tessuto imprenditoriale sano del Paese e per la salvaguardia delle libertà economiche. La ricostruzione storica realizzata attraverso le pagine del libro, impreziosita dall’analisi degli aspetti artistici ed architettonici che hanno riguardato l’evoluzione della Darsena cittadina e della Caserma “Generale Masi”, si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione del Museo Storico della Guardia di Finanza, ente morale presso il quale gli autori hanno attinto importanti fonti documentali ed iconografiche.