Guardie giurate, risolto lo stato di agitazione del personale dell'Ibs

Firmato lunedì pomeriggio, in sede sindacale, il verbale di accordo tra Ibs Vigilanza srl di Ravenna e Ugl-Sicurezza Civile (il sindacato più rappresentativo delle guardie giurate) che il 23 dicembre scorso aveva proclamato uno stato di agitazione a causa del trattamento lavorativo - ritenuto “penalizzante e discriminatorio” - riservato dalla società ad alcuni dipendenti.

"Con questa procedura si “raffredda” una crisi che il sindacato aveva preannunciato si potesse portare fino alle estreme conseguenze con un vero e proprio sciopero del personale - spiegano dal sindacato - Della situazione che si era venuta a creare era stata informata anche la prefettura di Ravenna che in precedenza aveva formalizzato alla società l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza".

L’accordo è stato sottoscritto da Giuseppe Vaccari, legale rappresentante della società; Giampiero Cangini, amministratore delegato e titolare di licenza dell’azienda; e Filippo Lo Giudice e Maurizio Ricci, rispettivamente segretario regionale Emilia-Romagna e provinciale di Ravenna del sindacato di categoria Ugl-Sicurezza Civile, nonché dall’Rsa Gianluca Arancio.

"L’intesa vincola l’Ibs di Ravenna a rispettare i termini del contratto collettivo nazionale di categoria in merito ai turni di riposo e alle ore di straordinario, a erogare nel 2020 ai lavoratori iscritti i permessi ancora non fruiti e/o goduti nel 2019 e a fornire alle guardie giurate mezzi idonei per il servizio di vigilanza territoriali - continuano dal sindacato - La società si impegna inoltre, sin da subito, ad assumere nuovo personale e a trasformare i contratti in scadenza e a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, utilizzando per le mansioni lavorative soltanto personale autorizzato e titolato, negando l’accesso alla Centrale operativa dell’azienda a personale privo dei necessari requisiti. Infine, come prevede il verbale di accordo l’Ibs Vigilanza srl di Ravenna firmato il 13 gennaio si impegna per il futuro a tenere un corretto contegno con gli iscritti e i dirigenti sindacali dell’Ugl e a confrontarsi con il referente sindacale in loco e/o con la segreteria di competenza territoriale in caso dovessero manifestarsi situazioni contestate".