Guasto al riscaldamento in azienda: "Da due settimane lavoratori al freddo"

"Per effetto di un guasto tecnico all’impianto di riscaldamento dello stabilimento della Marcegaglia di Ravenna, da circa due settimane i lavoratori sono costretti a svolgere le loro mansioni al freddo". A puntare il dito contro il disservizio è il sindacato Fiom Cgil di Ravenna: "Il blocco del riscaldamento riguarda anche gli spogliatoi, la sala mensa e dalle docce non scorre acqua calda. Tutto questo sta avvenendo in un periodo dell’anno con temperature esterne decisamente rigide: riteniamo impossibile che un’azienda non riesca a trovare una soluzione, lasciando al freddo i propri dipendenti. Crediamo che se si fosse trattato di un guasto all’impianto produttivo, il problema sarebbe già stato risolto. Da diverse settimane i delegati Fiom stanno chiedendo un intervento risolutore, ma a fronte del protrarsi dei disagi è giunto il momento di pensare ad altro. Martedì pomeriggio si riuniranno all’interno dello stabilimento le rappresentanze dei sindacati e chiederemo a tutti di muoversi assieme per costringere l’azienda a individuare una soluzione".